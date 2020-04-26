وكيل النواب: التاريخ سيكتب بحروف من نور كيف رفع السيسي اسم مصر

علق السيد الشريف وكيل مجلس النواب، على إرسال مصر مساعدات إنسانية للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "التاريخ هيكتب بحروف من نور، كيف رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم مصر، على مستوى العالم، وسط هذه الأمواج العالية".

وحكى الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": عن سفره للولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة وفد شعبي، فيه بعض نواب البرلمان، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الأنجيلية، وتقابلوا مع بعض نواب الكونجرس، من أجل التحدث عن أحقية مصر في مياه النيل.

وكشف الشريف، عن لقائهم مع 6 نواب من الكونجرس الأمريكي، لتوضيح رؤية الشعب في موضوع سد النهضة وأن مصر تحافظ على حقها، لافتًا إلى أن الجميع أثنى ثناءً كبيرا على شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والكل أجمع على أنه قيادة وزعيم ينظر للاقتصاد والسلام، وأوصونا بالوقوف خلف الرئيس ودعمه وتنفيذ رؤيته.

وكشف الشريف، عن تلقيه اتصالات من نواب أمريكان، وعدد من الشخصيات العامة الأمريكية، لتقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمصر، على إرسالها مساعدات للولايات المتحدة.