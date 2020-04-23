رئيس مجلس النواب الليبي يعلن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد، واقترح تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.

واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

ووجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في وقت سابق، خطابًَا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن التدخل التركي في المدن الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: "إن رئيس مجلس النواب الليبي تناول ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة، من عدوان تركي غاشم تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو إضافةً للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة".

وأكد صالح، أن هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقاً واضحاً وجليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ونسفا وتجاهلا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف صالح، "على أن مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقاً للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابةً عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض الالتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس كورونا(كوفيد 19) ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابةً عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".