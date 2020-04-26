"واحد على العهد والتاني اتلخبط وخان".. كيف تحدث السيسي عن المنسي وعشماوي؟

حصل مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة شهيد القوات المسلحة أحمد المنسي، من بطولة الفنان أمير كرارة، على إشادات واسعة من النقاد الفنيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول حلقتين منه، كما تصدر ترندات جوجل وتويتر.

وفي الحلقة الثانية من المسلسل، انتهت العلاقة بين الإرهابي هشام عشماوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، والقوات المسلحة، رغبة منه في الانضمام إلى حركة النصرة الإرهابية، للقتال ضد الجيش السوري، أما الفنان أمير كرارة فيستعد للمشاركة في إحدى عمليات القوات المسلحة من أجل الثأر لشهدائها في مذبحة رفح الأولى.

وفي هذا السياق تعيد "الوطن" نشر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات، في أكتوبر الماضي، عن الفارق بين الشهيد العقيد أحمد المنسي، والإرهابي هشام عشماوي، الذي تسلمته المخابرات العامة المصرية، من الجيش الوطني الليبي.

وقال السيسي، خلال الندوة، إن هشام عشماوي كان زميلًا للشهيد البطل أحمد المنسي، وطرح تساؤلًا عن الفارق بين شهيد القوات المسلحة، والإرهابي، الذي أُعدم في مارس الماضي، حيث أجاب عليه قائلًا: "ده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة، الفرق بينهم إن واحد منهم اتلخبط وخان، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر". واختتم: "منسي بنصفق له وبنبص له بملء العين، والتاني عايزينه علشان نحاسبه".