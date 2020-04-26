يحيى نجم مصاب بأحداث الاتحادية: "الاختيار" يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر

لم يغفل مسلسل "الاختيار"، الذي يوثق حياة اسطورة الصاعقة المصرية الشهيد أحمد المنسي، والذي يقوم ببطولته الفنان أمير كراراة، الإشارة إلى أحداث الاتحادية، في الحلقة الثانية منه.

السفير يحيي نجم، أحد مصابي أحداث "الاتحادية"، قال إنه من الجيد أن يوثق التاريخ في عمل فني، حتى يظل مرجعا للأجيال القادمة، موضحا أن أحداث الاتحادية من المحطات الفاصلة في التاريخ المصري، والمسلسل وثق فترة مهمة جدا.

السفير يحيى نجم، شوّهه أنصار الرئيس المعزول أمام قصر الاتحادية، وكان واحداً من أبرز ضحايا التعذيب على أبواب القصر، حيث ظهر فى الفيديو وهو موثق اليدين والقدمين بـ"حبال"، وأحد الجناة يركله بالأقدام وهو ملقى على ظهره.

وأضاف "نجم" لـ"الوطن"، أن أحداث الاتحادية وثقت بطولات للمدنيين، للوقوف في وجه الإخوان وإفشال محاولاتهم في السيطرة على الحكم، حتى اشتبكوا مع المعتصمين، مشيرا إلى أن كافة المعتصمين لم يستسلموا رغم الاعتداءات.

وتابع أن الإعلان الدستوري، وما تبعه من أحداث واعتداءات على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، كان بمثابة نقطة تحول في مستقبل الإخوان السياسي، وكان حجر الزاوية في انهيار مشروعهم وسقوطهم بعد شهور قليلة، مؤكدا أن أحداث الاتحادية كانت بداية انكسار شرعية الإخوان، لأنها فتحت أعين الشعب على جرائمهم.

مسلسل "الاختيار" مستوحى من أحداث حقيقة، عن قصة الأسطورة الشهيد أحمد منسي، يتناول تفاصيل الأحداث الإرهابية على أرض سيناء المصرية، منذ سنوات ماضية، بطولة أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.