الحلقة الثانية من جمع سالم.. زينة تتذكر حبها القديم ووالدتها تسعى للخير

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جمع سالم، الذي تؤدي بطولته الفنانة زينة، التي تجسد فيها شخصية الدكتور مريم، قيام والدتها "هاجر"، التي تجسدها دلال عبدالعزيز، بإخبار ابنتها "مريم"، بتأجير المنزل للمغتربات، وهذا المال، ستتبرع به للأعمال الخيرية.

وخلال الحلقة، تتذكر مريم ابن الجيران، الذي كانت تحبه ولكن والده منعه من الاستمرار في تلك العلاقة، وتتذكر طفولتها مع والدها، التي كانت تحبه دائما، أن ينتظرها أمام المدرسة ليعودا للمنزل سويا.

كذلك شهد دفاع "الشيخ نعمان"، عبدالرحمن أبوزهرة، ونجله بالدفاع عن عرض فتاة، تعرضت للتحرش، ليقتل من جانب المتحرشين لدفاعه عنها.

مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي، ومحمد شاهين ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.