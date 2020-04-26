استجابة للنائب مصطفى سالم.. تجهيز حميات سوهاج لاستقبال حالات كورونا

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عقب تأكيدها الاستجابة لطلبه بأعادة النظر فى طريقه التعامل مع حالات الاشتباة والإصابة بفيروس كورونا المستجد من ابناء محافظة سوهاج، حيث قررت الوزيرة تخصيص مستشفى الحميات بمدينة سوهاج لتقديم كل الخدمات التى تتطلبها حالات كورونا من أبناء سوهاج بدل من التنقل بين 4 مستشفيات مختلفة لأجراء الفحوصات و التحاليل وأنها سوف تصدر تعليمات بسرعة تنفيذ هذا الاجراء تفاديا لمزيد من الاصابات الجديدة بالفيروس .

وكان النائب مصطفى سالم قد طالب وزيرة الصحة بدمج الخدمات الطبية لحالات الاشتباه فى مستشفى واحد بدلا من التنقل بين 4 مستشفيات مختلفة وفى مناطق مختلفة اولها مستشفى الحميات وهى مستشفى الأحالة و مستشفى الصدر لاجراء التحاليل والأشعة الطبية و مستشفى الهلال أذا ما أحتاج الامر لجهاز تنفس صناعي و اخيرا مستشفى اخميم المركزي لاجراء تحليل مسحة المريض والتأكد من سلبية او أيجابية العينة من الفيروس الامر الذى يمكن ان يساهم في نقل العدوى

جاء ذلك بعد ارتفاع مؤشر حالات الإصابة بفيروس كورونا بسوهاج خلال الايام القليلة الماضية ليصبح الامر هاما لتفادى و سد الثغرات التي من شأنها تزايد حالات الاصابة وأن عمليات التنقل بين هذة المستشفيات يمكن ان يساهم فى نقل الفيروس وعلية فلابد من دمج جميع الخدمات الطبية التى يحتاجها المريض في مكان واحد بدل التنقل بين الاربع مستشفيات و للحفاظ على الأطقم الطبية المشاركة في مكافحة كورونا بتلك المستشفيات.