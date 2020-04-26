"الصحة": إصابات كورونا الأسبوع الماضي كانت "عائلية".. والمؤشر ليس جيدا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الماضي، كانت عائلية، وهذا مؤشر ليس جيدا، ويدل على الخرق المجتمعي لظروف الجائحة الحالية، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه لا يوجد أي دواء في العالم ذكر اسمه في هذه الجائحة، إلا ونقوم الآن بتجربته.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه لن يتحدث عن أي نتيجة، إلا بعد الانتهاء من التجارب، وهذا هو الصحيح، مؤكدًا أن درجة الحرارة ومدى تأثيرها على قتل فيروس كورنا، هناك جدل مستمر حولها، ولا تعدو كونها أملاً فقط، ولا يوجد إثبات علمي على ذلك.

واختتم حديثه قائلاً: "الشفاء بيد الله والدولة ستقوم بجهدها لكن عدد الإصابات مسؤوليتك كمواطن، حيث يجب عليك أخذ الحذر، وإذا قفزت الأرقام، ستكون أنت المسؤول عنها".