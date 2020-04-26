نبيلة مكرم: نمر بظروف استثنائية.. وقدرتنا على استيعاب العائدين محدودة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة تمر بظروف استثنائية، وقدرتها على استيعاب كل هؤلاء العائدين محدودة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "الدولة تبذل أقصى ما عندها لإعادة الراغب في العودة، وقطعًا مصر لا تغلق بابها في وجه الضيوف فضلًا عن أولادها".

وتابعت: "حاليًا بنخلص كل العالقين اللي ملوش سكن ومصدر دخل أو إقامة في الدولة اللي هو فيها، وكل الطلبات اللي بترد للجنة من الناس المقيمين ومن تم إنهاء تعاقدهم في الخارج تدخل في أعمال اللجنة حتى يتسنى اختيار القرار الصائب بالعرض على رئيس الوزراء والقيادة السياسية".

واستطردت: "بالتأكيد مصر اللي عمرها مرفضت الجاليات الأجنبية والعرب اللي لجأوا لمصر في وقت الأزمات مش هتقفل باباها قدام أولادها".