السفيرة نبيلة مكرم تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية؛ لمساعدتهم وقيام المجلس من خلال فرعه بمحافظة الغربية في توزيع الدعم الذي تقدمه السفيرة نبيلة مكرم لعدد ٥٠ من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، والتى تعد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت عن مشاركتها في حملات دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقبولها لمبادرة الإعلامى والمحامى الدولى، دكتور خالد أبو بكر، برعاية خمسين أسرة من المحافطات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهى محافظتي الفيوم والغربية بواقع ٥٠ أسرة بكل محافظة، وذلك اتصالا بالمبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وجاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم الشخصية في دعم الاسر الأكثر احتياجا، لتكون مثالا يقتدى به غيرها في مساعدة الأسر المتضررة من تبعات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها سلبيات كثيرة، وعلى إثرها فقدت كثير من الأسر عوائلها، مثمنة دور ومشاركات المواطنين، الذين يعملون على إعلاء قيم الرحمة والإنسانية والعطاء، فى ظل ما تشهده مصر وباقى دول العالم من أزمات، مؤكدة أنه "بالرحمة والمحبة ربنا هيباركلنا فى اللى بنعمله ويحافظ علينا وعلى بلدنا".

وكان ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر، قد تسبب في صدور عدد من القرارات لمنع انتشاره، الأمر الذي أدى إلى تأثر دخل عدد من الأسر ولو بشكل مؤقت، ومن هنا انطلقت المبادرة لدعم الأسر الفقيرة والتكفل بعدد منها، وتشجيعهم على المكوث بالبيت دون الحاجة للنزول لكسب قوت يومهم، في وقت يخشى فيه الجميع من تفشي الوباء، بدرجة يصعب السيطرة عليه.

وفي سياق متصل تقدمت وزيرة الهجرة بالشكر للمصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة، وإرسال تبرعاتهم من خلال حساب صندوق "تحيا مصر"، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء والخاص بمواجهة الكوارث والأزمات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بكل البنوك المصرية، سويفت كود:‏CBEGEGCXXXXاسم الحساب:صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات

وأشادت وزيرة الهجرة بإبداء عدد من المصريين بالخارج رغبتهم بالتبرع لمساعدة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذه الروح الوطنية من المصريين بالخارج، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، ليس بجديد عليهم.