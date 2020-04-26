نبيلة مكرم: لسنا مسؤولين وحدنا عن إعادة المصريين العالقين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة، جزء من لجنة البت في عودة المصريين العالقين في الخارج، وليس القرار بيدها وحدها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "في الظروف الحالية الإشاعات والأكاذيب والأخبار المضللة دا الموسم بتاعها، والناس كتير عايزة تهدر في جهود الدولة وتشكك المواطن في ثقته في دولته".

عن ردها على الشائعات أوضحت: "الرد على الشائعات كان مهم، لأننا لو سبناها في ناس بتصدرها والظروف خصبة إن أي حد يصدق أي حاجة، لو منفيناش على طول عشان الكذبة متتطورش".