مكرم: من صعوبات استعادة العالقين أن الحظر بالسودان من 6 صباحا لـ6 مساء

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر أعادت نحو 2000 طالب مصري كان عالقا بالسودان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "عودتهم كانت مثال لتعاون كبير بين كل أجهزة الدولة، لكن عندنا وضع استثنائي إلى حد ما في السودان وهو إن الحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 6 مساء، وبالتالي تحرك أي حد من الخرطوم اللي هي المسافة 12 ساعة بيكون الوقت ضيق للغاية".

وتابعت: "المعابر في الوقت دا مقفولة، وواخدين في الاعتبار إن الطيران مقفول، واللي خرجنا منها الطلاب قبل كدا اتقفلت، وفي هذه الظروف اللي بتمر بها السودان من حالة الحظر وقفل المعابر بنطلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية السودانية، وتسجيل بياناتهم لدى سفارتنا في الخرطوم وأما الأمور تنفك شوية في السودان هنرجع الباقين".