عبدالباسط حمودة عن خلافه مع حماقي في فرح: "قولتله أنت مغنتش بقالك سنة"

كشف الفنان عبدالباسط حمودة، عن تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين الفنان محمد حماقي بأحد الفنادق، "لكن حماقي كان ميعاده الساعة 10، والمفروض يخلص الساعة 11 إلا ربع، وأنا عندي شغل، ففضل واقف يغني لغاية الساعة 12، طب أنا هغني أمتي، كل ما صاحب الفرح يقوله خلاص علشان عبدالباسط يغني، يقوله أنا عارف أنتو عاوزين ايه، ويكمل غناء".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن الفنان محمد حماقي محترم وبيحبني جدا، "لكن ساعتها أنا قولتله أنت يا بني مغنتش بقالك سنة، في ايه يا بني قدام الناس، وهو لف من الباب التاني ومشي مشوفتوش".

وتابع، أن مدير أعماله "قاله قبل ما أدخل أن في دوشة برة قالك أما أمشي قبل ما يحصل حاجة قدام الناس".