"ستكون إجبارية في بعض الأماكن".. أسعار الكمامات تبدأ من 2 جنيه

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أزمة فيروس كورونا قد تستمر حتى نهاية العام الجاري، حتى يستطيع العلماء توفير لقاح أو مصل، وخلال تلك الفترة، ستعود الحياة إلى طبيعتها لكن بشروط احترازية مشددة.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة العربية الحدث، أن استخدام الكمامات، قد يصبح أمر اجباري في المستقبل، خلال بعض الأماكن، خاصة إذا سمحت الحكومة لعودة المسارح والسينما في المستقبل.

وأوضح أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الإنتاج للمصانع التي تصنع الكمامات، ضمن خطة الدولة الاحترازية في حالة استمرار الوضع، لضخها في الأسواق المصرية.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي أسعار الكمامات وأنواعها:

كمامة عادية

تراوح سعر الكمامة العادية ذات الطبقتين، بين 2 إلى 4 جنيهات.

كمامة N95

أما كمامة N95 العادية فقد تراوح سعرها ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، بينما المزودة بفلتر فقد تراوح سعرها ما بين 20 إلى 25 جنيهًا.

كمامة مزودة بفلتر

وتراوحت أسعار الكمامات المزودة بفلتر ما بين 50 إلى 220 جنيهًا.

كمامة قطن

وهي تستخدم للوقاية من الأتربة فهي تتراوح ما بين 40 إلى 90 جنيهًا.