إعلامي لبناني يهاجم ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي": خلي عندكم كرامة

انتقد الإعلامي اللبناني وسام بريدي عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية "Mbc masr"، والذي يعتمد على عمل مقالب في الفنانين ولاعبي الكرة.

https://twitter.com/WissamBreidy/status/1253798903000039424

وغرد "بريدي" قائلًا: "في أبشع وأسخف من برنامج المقالب والأسخف هنا المشاهير يلي بيروحوا يبهدلوا حالهم وهما عارفين بالضرب.. اشبعوا وخلي عندكم شوية كرامة".

وتابع، "تحية لرامز جلال مش الحق عليه، هو شاطر لأنه عارف إنهم جعانين، وبالفلوس كل شيئ بيصير مقبول".