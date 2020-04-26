ثروات هائلة ومنتج سياحي وزراعي.. 9 مقومات واعدة لتنمية شمال سيناء
كتب:
محمد مجدي
04:04 ص | الأحد 26 أبريل 2020
أكدت الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء، وفقا لرؤية المحافظة 2030"، امتلاك شمال ووسط سيناء، 9 مقومات واعدة للتنمية، في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز.
وجاءت المقومات كالأتي:
1-الموقع الجغرافى للمحافظة، الذي يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.
2-ووجود كم هائل من الثروات التعدينية والمعدنية المتمثلة فى الرمال السوداء، والكبريت، ومواد البناء.
3-وجود 3 مشروعات لتوفير ما يقرب من 3.4 مليار متر مكعب من المياه، بما يساعد فى تحقيق نجاح التنمية بالمحافظة.
4-تمثل مدينة العريش القاعدة السكانية الأولى للمحافظة، والتى تمثل نحو 41.2% من جملة سكان المحافظة، كما يمثل السهل الساحلي للبحر المتوسط الثقل السكانى للمحافظة، والذى يتركز فيه نحو 90% من إجمالى سكان المحافظة.
5-المنتج السياحى لمحافظة شمال سيناء "متميز وفريد".
6-قرب المنطقة من الأسواق الرئيسية بأوروبا والعالم العربى.
7-أهمية ميناء العريش كميناء تجارى، وصيد، والربط غير المباشر بين سيناء والعالم الخارجى، والتى تستوعب 120 ألف طن سنويا، بما يدعم الميزة التنافسية للموانئ بسيناء.
8-تميز المحافظة بإنتاج زراعي مميز من الخضر والفاكهة، وتحظى بمزايا تنافسية تصديرية، وإنتاج متميز من الأسماك المتنوعة من بحيرة البردويل.
9-توافر ظهير صحراوي، ومواقع متسعة تشجع على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وربطها بالشبكة الكهربائية.