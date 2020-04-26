ثروات هائلة ومنتج سياحي وزراعي.. 9 مقومات واعدة لتنمية شمال سيناء

أكدت الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء، وفقا لرؤية المحافظة 2030"، امتلاك شمال ووسط سيناء، 9 مقومات واعدة للتنمية، في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز.

وجاءت المقومات كالأتي:

1-الموقع الجغرافى للمحافظة، الذي يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.

2-ووجود كم هائل من الثروات التعدينية والمعدنية المتمثلة فى الرمال السوداء، والكبريت، ومواد البناء.

3-وجود 3 مشروعات لتوفير ما يقرب من 3.4 مليار متر مكعب من المياه، بما يساعد فى تحقيق نجاح التنمية بالمحافظة.

4-تمثل مدينة العريش القاعدة السكانية الأولى للمحافظة، والتى تمثل نحو 41.2% من جملة سكان المحافظة، كما يمثل السهل الساحلي للبحر المتوسط الثقل السكانى للمحافظة، والذى يتركز فيه نحو 90% من إجمالى سكان المحافظة.

5-المنتج السياحى لمحافظة شمال سيناء "متميز وفريد".

6-قرب المنطقة من الأسواق الرئيسية بأوروبا والعالم العربى.

7-أهمية ميناء العريش كميناء تجارى، وصيد، والربط غير المباشر بين سيناء والعالم الخارجى، والتى تستوعب 120 ألف طن سنويا، بما يدعم الميزة التنافسية للموانئ بسيناء.

8-تميز المحافظة بإنتاج زراعي مميز من الخضر والفاكهة، وتحظى بمزايا تنافسية تصديرية، وإنتاج متميز من الأسماك المتنوعة من بحيرة البردويل.

9-توافر ظهير صحراوي، ومواقع متسعة تشجع على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وربطها بالشبكة الكهربائية.