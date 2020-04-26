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ثروات هائلة ومنتج سياحي وزراعي.. 9 مقومات واعدة لتنمية شمال سيناء

كتب:

محمد مجدي
04:04 ص | الأحد 26 أبريل 2020
38 عاماً مرت على تحرير سيناء.. وانطلاقة اقتصادية مرتقبة لـ"أرض الفيروز"

38 عاماً مرت على تحرير سيناء.. وانطلاقة اقتصادية مرتقبة لـ"أرض الفيروز"

أكدت الخطة الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء، وفقا لرؤية المحافظة 2030"، امتلاك شمال ووسط سيناء، 9 مقومات واعدة للتنمية، في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز.

وجاءت المقومات كالأتي:

1-الموقع الجغرافى للمحافظة، الذي يمكن أن يستغل كنقطة ارتكاز لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.

2-ووجود كم هائل من الثروات التعدينية والمعدنية المتمثلة فى الرمال السوداء، والكبريت، ومواد البناء.

3-وجود 3 مشروعات لتوفير ما يقرب من 3.4 مليار متر مكعب من المياه، بما يساعد فى تحقيق نجاح التنمية بالمحافظة.

4-تمثل مدينة العريش القاعدة السكانية الأولى للمحافظة، والتى تمثل نحو 41.2% من جملة سكان المحافظة، كما يمثل السهل الساحلي للبحر المتوسط الثقل السكانى للمحافظة، والذى يتركز فيه نحو 90% من إجمالى سكان المحافظة.

5-المنتج السياحى لمحافظة شمال سيناء "متميز وفريد".

6-قرب المنطقة من الأسواق الرئيسية بأوروبا والعالم العربى.

7-أهمية ميناء العريش كميناء تجارى، وصيد، والربط غير المباشر بين سيناء والعالم الخارجى، والتى تستوعب 120 ألف طن سنويا، بما يدعم الميزة التنافسية للموانئ بسيناء.

8-تميز المحافظة بإنتاج زراعي مميز من الخضر والفاكهة، وتحظى بمزايا تنافسية تصديرية، وإنتاج متميز من الأسماك المتنوعة من بحيرة البردويل.

9-توافر ظهير صحراوي، ومواقع متسعة تشجع على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وربطها بالشبكة الكهربائية.