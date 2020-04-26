خالد أبوبكر على دعوة قطر للمصالحة مع الرباعي العربي: سقطت بلمس أكتاف

علق خالد أبو بكر، على مخاطبة قطر لمجلس الأمن الدولي، لحل الأزمة مع الرباعي العربي: "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، والتدخل لإنهاء المقاطعة.

وقال أبوبكر، خلال تقديمه حلقة السبت، من برنامج "كل يوم" المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قطر سقطت بلمس أكتاف"، مشيرًا إلى أن قطر تريد المصالحة وإنهاء المقاطعة بدون شروط.

وأضاف: "قطر عاوزة تقعد ومن غير أى شروط.. خلاص جابت لمس أكتاف ووقعت على الأرض".

وتابع: "طيب كان من الأول.. الآن إحنا مش هنتصالح ومش بننسى والموضوع هيطول ولسه هنشوف".

يأتي ذلك بعد دعوة قطر إلى إنهاء المقاطعة التي تفرضها عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك في بيان أرسله المبعوث الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، السبت.