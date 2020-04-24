ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في قطر لليوم الثالث

شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قطر خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 761 إصابة جديدة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ بذلك 8525 إصابة بما فيها 7706 حالة نشطة.

ولم تسجل في البلاد وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى 10 وفيات.

وتماثل 59 مريضا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير وأصبح مجموع المتعافين 809 أشخاص.

وخضع 2431 شخصا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة وتجاوز العدد الإجمالي 75.8 ألف شخص.