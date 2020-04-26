في الحلقة الثالثة من مسلسل "ولاد إمبابة".. "زمارة" يثأر لشقيقه "عسلية"

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ولاد إمبابة، بمشهد تقييد الأشقاء الثلاثة، "زمارة" مصطفى أبو سريع، "عسلية" سعد الصغير، "عمرو" عمرو رمزي، فيحاولون تخليص أنفسهم، قبل أن تشتبه بهم إحدى سيدات الحارة، فتصرخ منبهة الجيران، لمظهرهم في مشهد كوميدي.

يحاول الثلاثي رفقة شقيقتهم، توفير علاج لوالدتهم التي يصيبها مرض عقلي، التي تدور حولها الأحداث الكوميدية، فتضرب كل منهم دون سبب، ثم تضرب الطبيب المعالج لها.

وتحدث واقعة ضرب لـ"عسلية" من "فرجاني"، وهو شخص قوي البنيان، فيحاول "زمارة"، أن يثأر لشقيقه، ولكن قوة "فرجاني"، تحول بين ذلك، فيقع فريسة سهلة في قبضته، وتستكمل الأحداث الكوميدية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبنائها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.