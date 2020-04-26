أثناء السحور.. مقتل شخص في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقنا

لقى شخص مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم الثالث من شهر رمضان، إثر اشتباكات بالأسلحة النارية، بين عائلتين بمركز أبو تشت شمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمقتل "أدهم. ز"، 42 عامًا، بطلق من عائلة الرشايدة في مدينة أبوتشت، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام بمركز أبو تشت.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة أبو تشت، أن اشتباكات دارت بين عائلة الرشايدة وعائلة السليمية بالحسينات، بالأسلحه النارية، في توقيت سحور اليوم الثالث من رمضان، بسبب خلافات قديمة.

وأسفرت عن مقتل شخص من عائلة الرشايدة بابوتشت، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.