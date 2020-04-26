محمد لطفي يغلق صفحته الشخصية بعد تكذيب خبر وفاة أحمد بدير

أغلق الفنان محمد لطفي، صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك بعد نفي شائعة وفاة الفنان القدير أحمد بدير.

حيث انتشر خلال الساعات الماضية، خبر وفاة الفنان أحمد بدير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الفنان محمد لطفي، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك".

وتواصلت "الوطن" مع الفنان أحمد بدير، لينفي ما جرى تداوله، قائلاًَ: "فؤجئت باتصالات كثيرة من المقربين لي بسبب هذا الخبر، أنا بخير الحمد لله".

وبشأن رده على مروجي الشائعات قال بدير: "لا تعليق.. رمضان كريم".

يذكر أن الفنان الكبير أحمد بدير، يُعرض له حاليا مسلسل بعنوان "يا أنا يا جدو"، ويشارك البطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتى، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.