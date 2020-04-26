ماجد المصري عن مشاركته فى الاختيار: "كل الشكر والتقدير لحماة الوطن"

عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار"، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "شرف ليا أني شاركت في مسلسل الاختيار.. كل الشكر والتقدير لحماة الوطن الأحياء منهم، والشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون".

وأضاف، "ألف مبروك لأخويا وحبيبي أمير كرارة.. تحيا مصر".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى -قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبدالله وكريم عبد الخالق ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.