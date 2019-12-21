فيديو.. رامي رضوان يتحدى ماجد المصري في الغناء

استضاف الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، الفنان ماجد المصري.

وتحدى "رضوان"، ماجد المصري في لعبة الأغاني، حيث يبدأ "المصري" أغنية، وفي آخر كلمة لها، يبدأ رامي رضوان غناء أغنية أخرى.

وغنى "المصري"، أغاني "السح ادح أمبو" و"فين قلبي" و"يا قلبي يا خالي"، بينما غنى رامي رضوان: "عم يا صياد" و"قلبي ومفتاحه" وأغنية "شغلوني"، وربح "رضوان" التحدي في النهاية، لعدم استطاعة ماجد المصري مجاراته.

وعرض رامي رضوان، بعض الصور لـ"المصري"، وطلب منه اختيار أغنية معبرة عنها، وغنى بدوره عدد من الأغاني العربية والأجنبية.