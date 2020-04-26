اكتشاف إصابة بكورونا داخل مستشفى جامعة القناة ونقلها لعزل الإسماعيلية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اكتشاف حاله إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى التخصصي، مساء أمس السبت، وتم نقلها إلى مستشفي أبوخليفه للعزل الطبي بالإسماعيلية.

وأشارت "هجرس"، إلى أنه حرصًا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فانه تم عرض تقرير تفصيلي عن الحالة، حيث استقبلت المستشفى التخصصي المريض، والذي كان يعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة لأعراض فيروس كورونا، وتم التعامل معه بإجراءات العزل بالعناية المركزة، مع استخدام وسائل الحماية للفريق الطبي، وأظهرت متابعه الحالة بالتحاليل الطبية والإشاعات وجود اشتباه، وتم عمل مسحة، وتأكد تشخيص الحالة، والتي نُقلت إلى مستشفى أبو خليفة.

وأضافت رئيس الجامعة فى بيان رسمي، أنه تم تعقيم عزل العناية، ومسار المريض، وسيتم متابعة الفرق الطبية حسب بروتوكول وزارة الصحة للتعامل في مثل هذه الحالات.