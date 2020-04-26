مجلس الكنائس العالمي يطلق مسابقة شبابية عن "التحديات والنهوض"

أعلن مجلس الكنائس العالمي مسابقة للشباب القبطي، بدعوتهم لكتابة مقالات تصف رؤيتهم لوضعهم الحالي من تحديات وسبل للنهوض، كجزء من مشاركة الشباب في الجمعية الحادية عشرة لمجلس الكنائس العالمي التي تعقد نهاية 2021.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ المسابقة متاحة للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاما، ويمكن للراغبين المشاركة بإرسال نبذة عن محتوى المقال باللغة الإنجليزية لا تزيد عن 350 كلمة على البريد الإلكتروني papaloffice2020@gmail.com قبل الأحد 10 مايو المقبل.