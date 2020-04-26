فتوى الأزهر: "لم الشمل" حلت مشاكل 6 آلاف أسرة.. معظمها بسبب الحب

قالت شيماء ربيع عضو قسم الفتوى بمركز الأزهر، إنّ وحدة لم الشمل أنشئت قبل عامين برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتواصلت مع 6 آلاف أسرة مختلفة.

وأضافت ربيع، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الوحدة تستهدف توعية الأسر في الخلافات، وهناك شيوخ يسافرون لكثير من المحافظات للتواصل مع الأسر التي تلجأ للأزهر لحل المشكلات الأسرية.

وتابعت عضو قسم الفتوى بمركز الأزهر، أنّ القسم تواصل مع نحو 6 آلاف أسرة، ونجح في حل مشكلاتها، كما يرد القسم على التساؤلات العائلية والفتاوى، لافتة إلى انّ السيدات وجدن ارتياحا بعد أن رأين نساء مثلهن للرد على تساؤلاتهم، خاصة أنّهن كن يخجلن من التواصل مع مشايخ من الرجال للرد على تساؤلاتهم.

وأوضحت أنّ كثير من المشكلات تمثلت غي امتناع الزوجين عن إظهار مشاعر الحب لبعضهما، باعتباره ضعفا، والمهم أنّ كل طرف يؤدي واجباته تجاه الآخر، متابعة: "هذا التفكير خاطئ، الحب مذكور في القرآن والسنة النبوية، لمن له من قيمة إنسانية وروحية كبيرة، كما أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتباهى بحبه زوجاته".