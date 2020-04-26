ارتفاع وفيات كورونا في إيران لـ5710 حالات

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 90481 والوفيات إلى 5710 حالات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحكومة ستعمل على تقسيم المدن إلى 3 ألوان أبيض وأصفر وأحمر، وفقًا لنسب الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأكد روحاني، في كلمة خلال اجتماع للحكومة، اليوم، أن "البلاد ستقسم إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فان المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم.

وأوضح أن "الأبيض يرمز لخلو المدينة من الفيروس، والأحمر يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وذلك تمهيدًا لإعادة فتح بعض المدن".