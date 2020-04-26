إزالة 4 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى وبدر، عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 690 مترًا مربعًا.

وكانت الوحدات أزالت 3 تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 590 مترًا بنطاق قرية الكردود وعزب حوش عيسى، عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض.

كما أزالت حالة تعد في المهد على أرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية بمركز بدر عبارة عن بناء بالطوب الأبيض الجيري على مساحة 100 مترًا مربعًا.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.