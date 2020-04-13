إزالة تعديات على مساحة 3200 متر بدمياط في حملة مكبرة

شنت الوحدة المحلية بمركز كفر البطيخ بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد بدمياط، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة لولاية الري عبارة عن أكشاك ومقاهٍ ومحال على مساحة 400 متر، بالإضافة إلى إزالة 17 حالة تعدٍ أخرى على أرض أملاك دولة تابعة أيضاً لولاية الرى عبارة عن تشوينات على مساحة 1863 مترا بقرية الركابية.

كما تمت إزالة حالتي بناء بالمخالفة خارج الحيز العمرانى بقرية القفاصين التابعة للوحدة المحلية بقرية البساتين عبارة عن مخزنين من الطوب الأحمر على ارتفاع ثلاثة أمتار بداخلهما حجرة من الطوب ودورة مياه، حيث يقام كل مخزن منهما على مساحة 444 متر، فضلا عن إزالة حالة بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بعزبة أبو العز على مساحة 120 مترا ليصل إجمالى المساحة الخاصة بتلك الإزالات 3271 مترا.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتكثيف المتابعات لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى حالات تعدٍ، لافتة إلى استمرار تنفيذ الحملات المكبرة والإسراع في تنفيذ الإزالات، كما أشارت إلى أنه سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.