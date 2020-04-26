بعد الإعلان عن اتفاق.. تفاصيل فشل تسوية "إيجاس" والشركاء الأجانب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤخرًا، فشل اتفاقيات التسوية بين إيجاس ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس".

وتعود القضية لعام 2013، عندما لجأت شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية للغاز، برفع قضية تحكيم دولي ضد مصر، بعد توقف إمدادات شركة إيجاس الغاز عن مصنع الإسالة التابع للأولى بمحافظة دمياط، التي تمتلك به نسبة 80%، وهو ما تسبب فى أضرار مالية للمصنع، والشركة والمساهمين والعملاء بها.

وأصدرت هيئة التحكيم الدولي، تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات حكم عام 2018، بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية، بمبلغ قدره 12 مليارا و13 مليونا و71 ألف دولار أمريكي.

وفي أواخر فبراير الماضي، جرى توقيع اتفاقيات تسوية بين "إيجاس"، ووشركة إيني، ومجموعة ناتورجي للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقًا لمجموعة من الخطوات اللازمة، لدخول التسوية حيز النفاذ، الذي بموجبه جرى إنهاء النزاعات القائمة بشكل نهائي، ويأتي ذلك بعد توقف عمل المصنع لمدة 7 سنوات.

ولكن أعلنت وزارة البترول، أنَّ انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم؛ تسبب في توقف وتعذر أطراف النزاع من تنفيذ العديد من من الشروط الخاصة بالاتفاقيات؛ وعليه تمّ إنهاء تلك الاتفاقيات، وأنّها مستعدة من جانبها للدخول في مفاوضات جديدة يتمّ فيها مراعاة بعض الاشتراطات.