"التضامن": 500 كرتونة مواد غذائية لمستفيدي "جدعان السيدة"

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تتابع تطور الأداء في مشروع جدعان السيدة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا للتنمية في منطقة روضة السيدة "تل العقارب سابقا"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم نموذج تنموي متكامل بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضافت القباج أن ذلك يأتي في إطار رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسؤولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم حيث تستهدف بالأساس بناء الإنسان في مجتمع جديد.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع روضة السيدة، ضرورة توفير مواد غذائية للأسر الأشد احتياجا خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا، مؤكدا أن إدارة المشروع وزعت 500 كرتونة غذائية، كل كرتونة تزن 25 كيلوجراما لمستفيدي المشروع لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الحالية، والتغلب على توقف أعمالهم وخصوصا أن معظمهم من العمالة غير المنتظمة.