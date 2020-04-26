البابا يلتقي أعضاء مؤسسة "إكليسيا" لبحث الخدمة الاجتماعية للكنيسة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، عددًا من أعضاء مؤسسة "إكليسيا" القبطية الاجتماعية (أبناء مار مرقس)، بمشاركة مجموعة أخرى من أعضاء المؤسسة، عبر برنامج زووم.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار حوار خلال اللقاء حول الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وكيفية التعاون المشترك بين الكنيسة والمؤسسة؛ لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية اللازمة للمجتمع المصري، كما تحدث البابا عن الدور الذي تقوم به الكنيسة في مجال الخدمة الاجتماعية.

ومؤسسة إكليسيا القبطية الاجتماعية، يترأس مجلس أمنها منير غبور، وتضم في عضويتها: "إبراهيم جرجس، أشرف سامي عجيب، أوزوريس الغزاوي، إيهاب فلتاؤوس، إبراهيم غطاس، باسل سامي سعد، بسيم سامي يوسف، باسم فيليب، بيتر مهنى، تامر مكرم، ثروت بخيت، جرجس البشير، خالد الأسيوطي، رأفت أبو كلام، رأفت الخناجري، رفيق محفوظ نصر الله، سامي سعد، سامي سليمان، سمير ترياق عيد، سمير نجيب قزمان، شاكر نوبار، طلعت غبور، شريف دوس، صبحي بسخريون عبد الملاك، عاطف يعقوب، علت فوزي حنين، عماد العجاز، فتحي فوزي مرقص، فوزي اسطفانوس، ماجد فوزي ملاك، مارجريت عازر، محفوظ متى نصر الله، مدحت اسطفانوس، ممدوح قسطور، مينا مرقس جرجس، ممدوح فيليب، منسى ثابت برسوم، نادر جرجس، نيللي إميل فام، نبيل يوسف، نادر يونان، قسطور ممدوح قسطور، ناجي توما، وجدي لويس".