البابا ثيؤدوروس الثاني يحتفل بعيد مرقس الرسول مؤسس الكرسي الإسكندري

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر لبطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة، بمناسبة عيد القديس مرقس الإنجيلي مؤسس الكرسي الإسكندري المقدس.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس، إن البابا ترأس القداس والأبواب مغلقة دون مصلين أو حضور شعبي في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان بطريرك الروم الأرثوذكس حرص، خلال اليومين الماضيين، على ترأس مراسم إعادة تكريس كنيسة مقبرة القديسة كاترين، وترأس البطريرك القداس الإلهي في دير مار جرجس بمصر القديمة، احتفالا بعيد القديس جيورجيوس شفيع الدير، بمشاركة المتروبوليت نيقولا مطران طنطا (إرموبوليوس) والمتروبوليت نيقوديموس مطران مصر الجديدة (ممفيس) والمتروبوليت نيفون مطران بور سعيد (بيلوسِيُو)، وبحضور رئيس الدير الأرشمندريت دامسكينوس ومساعدة عديد من الكهنة.