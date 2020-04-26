أهالي متوفية يعتدون على الأطباء ويحطمون أجهزة مستشفى الجامعي بأسيوط

تعدى أهالي مريضة على الطاقم الطبي بقسم الباطنة بمستشفى جامعة أسيوط، وذلك بعد علمهم بنبأ وفاتها وتم إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم لنقطة شرطة المستشفى.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ لنقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي من الدكتور حسن عبد اللطيف مدير المستشفى، بقيام أهل مريضة بتكسير أبواب قسم الباطنة وبعض الأجهزة، ومحاولة التعدي على الطاقم الطبي، وذلك فور علمهم بنبأ وفاتها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة، وتم إلقاء القبض عليهم، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.