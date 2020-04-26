تعقيم شوارع كوم الفرج بالبحيرة بعد إصابة أسرة بكورونا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حملة تطهير وتعقيم لقرية كوم الفرج، كما حرص القسم الوقائي بالإدارة الصحية، على رش وتعقيم 4 منازل لمصابين بفيروس كورونا المستجد وأسرهم بالقرية.

جاء ذلك عقب إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بفيروس كورونا، وجرى نقلهم لمستشفى الصدر بدمنهور، ووصول شكاوى للوحدة المحلية تطالب بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمباني الحكومية بالقرية.

وكانت مستشفى الحجر الصحى بدمنهور، حجزت 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة، ليلحقوا بأحد أفراد الأسرة الذي جرى حجزهم منذ أيام بذات المستشفى، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان "محمد .ا" سائق 35 عامًا، مقيم بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وبتوقيع الكشف على والديه وزوجته وابنته "8 سنوات"، تبين إصابتهم بكورونا، نتيجة مخالطتهم للأب المصاب.