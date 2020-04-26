عودة العمل جزئيا بمرور الدقهلية والدخول بالكمامة من بوابة التعقيم

عادت الإدارة العامة لمرور الدقهلية، اليوم، إلى ممارسة عملها جزئيًا، باستقبال المواطنين الراغبين في ترخيص السيارات الجديدة فقط، وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، تحت إشراف اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية وبقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة.

ووضعت إدارة المرور بوابة تعقيم بعد البوابة الأمنية، وذلك للمواطنين الراغبين في ترخيص السيارات الجيدة فقط، وراعت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فاشترطت أن يرتدي المواطن كمامة، وأن ينتظر المترددين علي مسافات متباعدة.

وأشرف ضباط إدارة المرور علي دخول المواطنين وتواجدهم داخل الإدارة والتزموا أيضا بالاتداء الكمامات والقفازات أثناء تعامهم مع الجمهور.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرر عودة فتح بعض الخدمات بصورة جزئية منها خدمات المرور لترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارًا من اليوم، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى من بينها الشهر العقاري، والسماح لبعض المحاكم بنظر بعض القضايا ومنها قضايا الميراث، مع استمرار حظر التجوال طوال شهر رمضان من 9 مساءًا وحتى السادسة صباحًا.