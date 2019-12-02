أصدرت وزارة المالية، قرارا بتحديد رسم التنمية علي السيارات الجديدة، في حالة الترخيص لأول مرة.

ونشرت الوقائع الرسمية، جدول بتحديد فئات السيارات الجديدة، وقيمة الرسم لكل موديل طبقا لقيمة السيارة، والتي جاءت تفاصيله في القرار رقم 781 لسنة 2019.

وتضمن القرار فئات السيارات المصنعة محليا، بعدد من الماركات العالمية والفئات، وشمل القرار عددا من فئات البي إم دبليو، والجيب، وهيونداي، والتياجو، والإينفي، والشيفروليه، وبي واي دي، لادا، تويتا، السوزوكي، وأخيرا السورينتو.

وشمل الجدول لهذه الفئات وقيمة الرسم بالجنيه طبقا لسعة الماتور، وتراوحت بين 325 إلى 46 ألف جنيه.