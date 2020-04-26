عودة 12 طبيبا لمستشفى جامعة سوهاج بعد تطوعهم أسبوعين في "عزل إسنا"

عاد ظهر اليوم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، 12 طبيبا من أطباء المستشفى قادمين من محافظة الأقصر، بعد أن تطوعوا لمدة أسبوعين لعلاج حالات كورونا بمستشفى العزل في مدينة إسنا.

وكان مجموعة من شباب الأطباء بمستشفى سوهاج الجامعي قرروا تقديم عملا تطوعيا للمساهمة في تقديم يد العون للمرضى المصابين بفيروس كورونا ولزملائهم الأطباء العاملين بمستشفى العزل بإسنا، وذلك على مدار أسبوعين كاملين.

وضم الفريق 12 طبيبا وطبيبة في تخصصات "تخدير، العناية المركزة، الأمراض الصدرية، الأمراض الباطنة، الأمراض المتوطنة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأشعة".

وقرت جامعة سوهاج، إخضاع الأطباء للعزل داخل المدينة الجامعية بالمقر القديم لجامعة سوهاج، لمدة أسبوعين في أحد الأماكن الفندقية بالجامعة.

وأظهرت نتائج التحاليل الخاصة بالـ12 طبيبا سلبية عيناتهم بعد إجراء تحاليل PCR، وذلك وفق ما صرح به الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وقال " عزيز" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الحمد لله حمدا يليق بجلال عظمته وسلطانه، تم إجراء تحليل الـPCR لأبطالنا من شباب الأطباء الـ 12 الذين قاموا بدورهم الوطني في مستشفي العزل بإسنا وجاءت نتيجة التحليل سلبية للجميع".