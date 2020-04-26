أوقاف القليوبية: موافقة أهل المنطقة شرط إذاعة قرآن المغرب والفجر

قال الدكتور صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن المديرية أبلغت كافة الإدارات الفرعية التابعة لها بأن الشرط الأساسي لتنفيذ تعليمات الوزارة بإذاعة قرآن المغرب والفجر بالمساجد هو توافق أهل المنطقة المحيطة بالمسجد على التنفيذ قبل إصدار الموافقة للإمام بالبدء في البث، مشيرا إلى أن الإمام مكلف باستطلاع رأي أهل المنطقة قبل تسليم الطلب الخاصة بموافقة المديرية على الإذاعة وفق منشور الوزارة الصادر في هذا الشأن.

أضاف أبوالسعود، أن بث القرآن قبيل المغرب والفجر سيكون في المساجد فقط دون الزاويا والإمام مسئول مسئولية كاملة عن غلق المسجد في إطار تعليق الصلاة بالمساجد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث انه غير مسموح بتواجد احد خلال البث إلا إمام المسجد الذي سيقوم ببث القرأن قبل الفجر أو المغرب بـ10 دقائق مع إقامة أذان النوازل عقب ذلك مع الالتزام بالإجراءات.

أوضح أبوالسعود، في تصريحات صحفية، أن أئمة المساجد الحاصلين على موافقة الأهالي عليهم تقديم الطلب بالموافقة لمديري الإدارات الفرعية لرفعه لوكيل الوزارة واعتماده في نفس اليوم، مشيرا إلى أن إذاعة القرآن قبيل أوقات الصلاة كان يسبب بعض المشاكل والشكاوى قبل تعليق الصلاة، مشيرا إلى أن إذاعة القرآن قبيل المغرب والفجر متعلق بشهر رمضان فقط ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.

وناشد أبو السعود المواطنين والائمة بالإلتزام بالغجراءات الغحترازية والتي هدف منها حماية الارواح حتي تمر هذه الفترة الحرجة بسلام وتعود الأمور لطبيعتها لان درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة

كانت وزارة الأوقاف قد اصدرت بيانا اكدت فيه أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة و جميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد ، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.

أوضحت الوزارة انه بالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا ، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر، وعليه فالوزارة لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية:

1- أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك.

2- وأن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة

3 - أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء ، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة و التأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة .