طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن معاناة سائقي النقل البري

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن معاناة سائقي النقل البري من عدم صرف النقابة العامة إعانات ومساعدات مالية لهم، في ظل الظروف الراهنة وعدم وجود خدمات نقابية تقدمها لهم.

وأوضح فؤاد أن السائقين التابعين لنقابة النقل البري يعانون من عدم صرف إعانات مالية لهم، وعدم وجود أي دعم من قبل نقابتهم والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها والإجراءات الاحترازية المتبعة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم التزامهم بسداد كل الاشتراكات.

وتابع فؤاد: "تفاجأ السائقون برفض النقابة العامة لسائقي النقل البري طلبهم بصرف إعانات ومساعدات مالية لهم من صندوق الزمالة، على الرغم من التزامهم بسداد الاشتراكات، حيث تحصل النقابة العامة من كل لجنة فرعية 30% و10 % من اشتراكات اللجان النقابية تحسبا لتعرض تلك اللجان الظروف طارئة".

وأضاف فؤاد أن سائقي النقل البري يعانون أيضا من تدني أداء النقابة والمتمثل في عدم وجود أي منشآت حيوية خاصة بها مثل باقي النقابات، كما لا يوجد معاش نقابي للسائقين أو مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش، كما لا يوجد أي تعويضات للسائقين المتضررين من الحوادث أو من إصابة عجز سواء كلي أو جزئي، مطالبا بسرعة مناقشة الطلب لاتخاذ ما يلزم تجاه السائقين لرفع المعاناة عنهم وحصولهم على حقوقهم المكتسبة.