بلافتة ترحيب.. أهالي يستقبلون ممرضة تعافت من فيروس كورونا ببني سويف

استقبل أهالي منطقة عزبة بلبل بمدينة بني سويف، إحدى الممرضات من أبناء المنطقة بلافتة ترحيب كبيرة، عقب شفائها من الإصابة بفيروس كورونا، وسط حالة من السعادة بين المواطنين عقب عودتها لأسرتها مرة أخرى.

وقال أبو أحمد زكى أحد أهالي منطقة عزبة بلبل بمدينةبنى سويف، إن أهالي المنطقة أعدوا لافتة ترحيب كبيرة بالسيدة سعيدة نجاتي الممرضة بمستشفى بنى سويف التخصصي، والتى تعافت من فيروس كورونا.

وأضاف، "فكرنا فى حاجة تعيد الابتسامة للسيدة الممرضة، وخاصة أنه تم أخذها عقب إصابتها بالفيروس من المنزل"، مشيرًا إلى أن الأهالي شاهدو حالة الحزن التى ظهرت على الممرضة عقب إصابتها بالمرض ونقلها إلى مستشفى العزل.

فيما قال مصطفى حسن من أهالي المنطقة عزبة بلبل أن الأهالي أعدوا اللافتة قبيل وصول الممرضة من مستشفى العزل بمحافظة أسيوط، ومدون عليها "أهالي بلبل يباركون شفاء السيدة سعيدة نجاتي من مقاتلات الجيش الأبيض سلاح التمريض".