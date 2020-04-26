"وكلاء السيارات": نسعى للتخلص من المخزون بالأسعار القديمة

أكد وكلاء وتجار سيارات، أن السوق يعاني حالة ركود حاليا تأثرا بأزمة فيروس كورونا، وسط مساعٍ منهم للتخلص من المخزون الراكد من السيارات بالأسعار القديمة.

وقال اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية لـ"الوطن"، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، جعلت هناك قناعة لدى عدد من الوكلاء وتجار السيارات بترشيد الاستيراد لمعرفة اتجاة السوق ومواجهة الركود الذي تأثر بالحالة الراهنة في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هناك مخزونا يتطلب التعامل معه، خاصة أن الطلبات القديمة جميعها كانت بالسعر القديم.

وأوضح عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، أن قطاع السيارات من القطاعات التي تأثرت بالأزمة من خلال تراجع معدل الإنتاج تحسبا لتراكم المخزون وبالتالي ارتفاع تكلفة التخزين خاصة باهظة الثمن، مشيرا إلى عدد كبير من الزبائن أرجأ الشراء تمهيدا لاستقرار الأوضاع واملا في التخفيض.

وتوقع أن يشهد سوق السيارات عالميا، إعادة النظر في حجم الإنتاج ونفس الشيء للأسعار، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تريد أن ترجع لمكانتها مرة أخرى حتى لا تخسر كل شيء، وكذلك للبحث عن سياسة تسويقية جديدة لإقناع العميل المترقب بالشراء.

في سياق أخر، توقع أحمد صقر نائب رئيس غرفة الاسكندرية، حدوث انكماش في الأسواق مع تغير فى الثقافة الشرائية بفعل مزيد من الركود، مضيفا: "أما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية فلابد من الجلوس مع القطاعات المختلفة لمناقشة تداعيات الأزمة وكيفية الخروج منها"، لافتا إلى أن القرارات الحكومية لمواجهة الأزمة ظهرت نتائجها في التخفيف من حدتها والتأثر بها بها مقارنة بدول أخرى.

من جهته، قال حمدى أمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إنه لا شك أن الأزمة ستؤثر على سوق العمالة المصرية بالخارج بعودة أعداد كبيرة منها نتيجة للأزمة وتراجع سعر البترول، وهذا سيتعبه تراجع فى استيعاب تلك العمالة خارجيا ما يمثل عبئا على الاقتصاد الأن، ما يتطلب الاتجاه إلى الدول الأفريقية والصديقة وتفعيل اتفاقيات الثنائية والتوسع في المزيد مما يقلل من حدة الأزمة.