معيط:  الإصلاح الاقتصادي أعطى مصر مساحة مالية جيدة للتعامل مع كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأداء المالية العامة للدولة، يتعامل مع الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي ويؤدي أداءً طيبًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بعض إيراداتنا تأثرت نتيجة للإغلاق والظروف الاستثنائية التي يمر بها، والإصلاح الاقتصادي حقق نتائج رائعة ونريد أن يحافظ على النتائج الإيجابية التي حققها".

وأردف: "نعمل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الدعم المالي بدلًا من الدعم الفني فقط، لاستمرار دعم ثقة السوق والحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الذي أشادت به كل المؤسسات الدولية المصرية وأعطى الدولة المصرية مساحة مالية جيدة، والتعامل مع الأزمة الحالية وامتصاص جزء كبير من الأزمة".