توزيع 40 تروسيكل على إدارات خدمات المواطنين بمياه الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأحد، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، وجرى البدء في أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة.

وأضافت الشركة أن إدارة الحملة الميكانيكية تابعت أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.