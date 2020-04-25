عقب تقرير "الوطن".. أهالي إسنا يشكرون أوقاف الأقصر بعد توحيد موعد الأذان

عبر أهالي مدينة إسنا جنوب الأقصر، عن بالغ شكرهم لمديرية الأوقاف بالأقصر وإدارة أوقاف إسنا، وذلك بعد تثبيت وتوحيد ميقات أذان الفجر لجميع المساجد بالمدينة، خلال اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتناولت "الوطن" استياء أهالي المدينة في أول فجر من الشهر المعظم، إثر سماع الأذان أكثر من مرة لأكثر من مسجد امتدادا من منطقة بندر إسنا حتى ساحل القرايا الأمر الذي نشر البلبلة بين جموع الأهالي، ليناشدوا بعدها مديرية الأوقاف توحيد ميقات الأذان.

وقال مصدر بمديرية الأوقاف لـ"الوطن" إنه جرى إرسال الإمساكية لجميع المؤذنين بمساجد المنطقة المذكورة، وعليه فإنه جرى التأكيد على ضرورة اتباع نفس التوقيت للأذان، ولا يسمح بتأخير ولا تقديم فيه وهو ما حصل بالفعل خلال اليوم ثاني أيام الشهر الكريم.