بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن كود الطالب لعمل مشروع البحث العلمي

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 10" وتعليق الدراسة من مارس الماضي، ثم إلغاء الامتحانات وتقديم أبحاث علمية لصفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الثانوي.

ويتساءل الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن الرقم التعريفي للطالب لجميع المراحل التعليمية على الجمهورية، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها طريقة الاستعلام..

طريقة الاستعلام عن كود الطالب لعمل بحث

يمكن الاستعلام عن كود الطالب لعمل بحث من موقع الوزارة من هنــــــا.

يتم ادخال الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، المحافظة والنوع، والدخول لمعرفة الكود.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عناوين المشاريع، وهي: 4 أبحاث للمرحلة الابتدائية و 3 أبحاث للمرحلة الإعدادية لتكون هذه المحاور الأفكار الأساسية لعمل مشروعات الأبحاث للطلاب.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الطالب لمشروع البحث 15 مايو المقبل، وهو شرطًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية إلى السنة التعليمية التالية.