مخرج "النهاية" بعد تصدر المسلسل التريند: لسة مشوفتوش حاجة

تصدر مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، قائمة الأكثر بحثا على موقع "جوجل"، بعد عرض أول حلقتين من العمل الدرامي خلال الأيام الماضية.

وقال ياسر سامي مخرج العمل لـ"الوطن": "الحلقات الأولي هي الأضعف فى سلسلة المسلسل، فقد بذلت مجهودا كبيرا مع الفنانين خلال الحلقات المقبلة"، موجهاً حديثه للجمهور بقوله: "لسة مشوفتوش حاجة".

ويدور المسلسل في عام 2120 بالقدس، حيث يحاول المهندس زين البحث عن حل لأزمة الطاقة والقيود التي يفرضها النظام على الشعب، ولكن يتغير كل شيء حينما يظهر له إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.