نهضة مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة الملتقى العربي لناشري الأطفال

أعلنت جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن قائمتها القصيرة لأفضل كتب الأطفال لعام 2020، حيث تصدرت دار نهضة مصر للنشر القائمة في فئة أفضل نص عن قصة "توتة" لكاتبتها الدكتورة عبير محمد أنور.

"توتة" قصة مختلفة، وتشكل من جديد مشاعرنا نحو الجدات اللاتي يشكلن حيوات ومعرفة مختلفة، من خلال حياة بطلة القصة التي التقت بـ"توتة" صانعة البهجة والسعادة.

أما مؤلفة القصة الكاتبة والأكاديمية الدكتورة عبير محمد أنور الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة بقسم علم النفس، فلها العديد من المؤلفات والبحوث العلمية، وسبق لها الفوز بالعديد من الجوائز التخصصية، من بينها، جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، وجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال.

من جانبها، علقت داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر على هذا الترشيح بقولها: "نحن سعداء لوصولنا إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى العربي لكتب الأطفال؛ حيث إنها إحدى الجوائز التي يتطلع إليها الجميع في الوطن العربي".

وتابعت، "ترشحنا في فئة أفضل نص يأتي كشهادة نعتز بها، كوننا نحرص دومًا على انتقاء القصص والنصوص الهادفة سعيًا منا في صقل شخصية أطفالنا وتنمية عقولهم ومداركهم".

يُذكر، أن دار نهضة مصر للنشر حصدت على مدار عقدين 42 جائزة محلية ودولية معظمها في أدب الطفل، ومن أبرز تلك الجوائز: جائزة "اتصالات لأدب الطفل" عن أعوام 2016 و2013 و2011، جائزة الشيخ "زايد لأفضل ناشر في العالم العربي" عام 2010، وجائزة "مؤسسة آنا ليند" عام 2010، وجائزة "بولونيا راجازى" عام 2006.. وجوائز أخرى عديدة.