ناقد فني عن مشاركة نور لـ محمد رمضان بـ"البرنس": فرصة "عشان تلمع تاني"

تطل الفنانة اللبنانية نور، على الجمهور المصري والعربي، في شهر رمضان، من خلال مشاركتها في مسلسل "البرنس"، الذي يتم عرضه على قنوات dmc.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

وكانت الفنانة نور، ابتعدت عن الفن فترة طويلة لانشغالها بالزواج وإنجاب الأطفال، وعادت منذ عامين، وشاركت وقتها الفنان ياسر جلال، مسلسل "رحيم".

الناقد الفني محمود قاسم، قال لـ"الوطن"، إن وجود الفنانة اللبنانية نور بمسلسل "البرنس"، سيضيف إليها الكثير، لأن وقوفها أمام محمد رمضان، سيجعلها تكسب من جمهوره، لاسيما وأنها عادت مؤخرًا بعدما حققت حلم الزواج والأمومة.

وأضاف "قاسم"، أنه في السابق كانت الفنانة نور، يتم الاستعانة بها في الأفلام لتزيدها "بريقًا ولمعانًا"، ولكن انقطاعها هذه الفترة ثم عودتها مجددًا أصبحت عودة بلا بريق، مثل الفنانة حلا شيحة، "زمان وجودهم كان بيفرق" بعكس الآن، متابعًا: وبالتالي الفنانة نور، تسعى للظهور في أعمال جماهيرية لتعود للمشاهدين بالتدريج، لـ"تلمع" مجددًا.