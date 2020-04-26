فيديو.. خالد الجندي يشكر وزير الأوقاف: انحاز للشعب والجماهير

احتفى الشيخ خالد الجندي بقرار وزير الأوقاف بتشغيل القرآن بميكروفونات المساجد قبل آذاني المغرب والفجر قائلا: "الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر والحمد لله الذي به تتم الصالحات.. استجاب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على طلب الجماهير المصرية في الإستمتاع بسماع روحانيات الشهر الكريم، وسماع القرآن الكريم قبل آذان الفجر والمغرب في شهر رمضان فقط كحالة إستثنائية".

وأضاف الجندي، خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc" أن "المرء لا يخسر عندما يراهن على الرجال، والرجولة موقف إنساني قبل المناصب وأمور الدنيا، والرجولة فرضت على وزير الأوقاف للإنحياز للشعب، وهذا هو مااعتدنا عليه دائما ونتمناه".

وتابع الجندي، أن قرار وزير الأوقاف قطع الطريق على المزايدين ممن يقولون أن وزارة الأوقاف تضيق على المسلمين، "شكرا معالي الوزير انحيازك للجماهير.. وهذا درس لكل العلماء قولوا كلمة الحق.. إحنا في عصر ودولة تقول كلمة الحق ولن تضار".