مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ببني مزار

أعلن اليوم المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه بمركز بني مزار بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، ومد وتدعيم خطوط مياه بالمناطق المحرومة بمبلغ 150 ألف جنيه.

قال الشهاوي إنه جرى إحلال وتجديد خطوط قطر حديد إلى بلاستيك 4 بوصة في قرى السلام والعصيات أولاد الحاج علي والتي تتغذى من محطة السلام شرق النيل لمسافة 4 كم، ومد وتدعيم قرية السنارية 150م وبقطر 4 بوصة وبني علي 200م وبقطر 4 بوصة وأشروبة 150م، وصفط أبو جرج 160م وبقطر 4 بوصة والجندية 80م وبقطر 4 بوصة وعزبة الريدي 180م وبقطر 4 بوصة وإبشاق 70م وبقطر 4 بوصة ومدينة بنى مزار 100م وبقطر 4 بوصة.

أكد رئيس شركة المنيا، الاهتمام بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.